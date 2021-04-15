Hindistan'da günlük Koronavirüs vakası 200 bini geçti

Hindistan'da bir günde 200 binden fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaydedildi. Bu, salgından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hindistan'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, toplam Koronavirüs vaka sayısı 14 milyonu geçti. Dün bir gün içinde 206 bin 793 vaka kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle bir günde 1038 kişi hayatını kaybetti, ülkede toplam ölüm 173 bini geçti.

Hindistan, son haftalarda günlük Koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşıyor. Pek çok şehir, hükûmetten yeni bir kapanma dönemine geçmesini bekliyor. Öte yandan federal hükûmet yeni bir kapanma olmayacağını duyurdu.

Hindistan'da Koronavirüs'e karşı aşılama programı 16 Ocak'ta başladı. Resmi verilere göre bugüne kadar 100 milyondan fazla aşı uygulandı.