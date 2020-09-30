"Hindistan'da gerçek Koronavirüs vakaları 60 milyonun üzerinde olabilir"

Hindistan'da ülke genelinde antikor çalışmasının yapıldığı bir araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının resmi rakamları 10 katı yani, 60 milyondan da fazla olabileceğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 1.3 milyar nüfuslu Hindistan, şu anda resmi verilere göre ABD'den sonra en fazla vakanın olduğu ülke konumunda. Anca ülkede antikor seviyelerini test eden bir çalışma, gerçek vaka sayısının resmi verilerin de üstünde olabileceğini açıkladı.

Araştırma bulgularına göre, Ağustos ayında 10 yaşından büyük her 15 kişiden 1'inin SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaştığı belirtildi.