Hindistan'da Ganj Nehri kıyısına gömülmüş yüzlerce ceset bulundu

Koronavirüs salgınındaki günlük ölü sayılarının 4 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da, yoksullar cenaze masraflarını karşılayamıyor. Sularından yüzlerce ölünün toplandığı Ganj Nehri'nin kıyılarında son olarak, kumlara üstünkörü gömülmüş ölüler bulundu.

AP'nin haberine göre, cuma günü yağan yağmur sonucunda Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde nehir kıyısında kazılmış sığ mezarlar açığa çıktı. Üzeri sarı-turuncu renkli kumaşlarla örtülmüş mezarların yakın zamanda Covid-19'dan ölenlere ait olduğu düşünülürken, ölülerin kimliğiyle ilgili soruşturma açan polis köylülerden bilgi almak için seferber oldu. Polisin cipler ve teknelerle devriyeye çıktığı, hoparlörlerden halka ölüleri nehirlere bırakmama çağrısı yapmaya başladığı belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki yetkililer daha önce de, Covid-19 kurbanlarının yüzen cesetlerini yakalamak için Ganj Nehri'ne ağ kurduklarını açıklamıştı.

Yetkililer ise son iki haftada Covid'den öldüğü düşünülen 1000'den fazla kişinin cesetlerinin nehirlerden çıkarıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, "Bahse girerim ki, bu bedenlerin Covid-19 ile ilgisi yoktur" dedi. Sehgal, bazı köylülerin Hindu geleneği nedeniyle dinsel açından önemli dönemlerde ölülerini yakmak yerine nehirlere veya nehir kenarlarında bıraktıklarını öne sürdü.

Hindistan'da ölüler, krematoryumların rekor sayılara yetişememesi nedeniyle açık alanda yakılıyor. Ülkenin kuzeyindeki köylülerin ise üçe katlanarak 15 bin rupi (yaklaşık 1730 TL) gibi fahiş fiyatlara ulaşan cenaze masraflarını karşılayamadıkları ve odun almaya bile paraları yetmediği için ölülerini Ganj Nehri'ne bıraktığı belirtiliyor.