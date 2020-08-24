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Hindistan'da dünyanın en büyük 'yumurtalık tümörü' üç saatten uzun süren operasyonla çıkarıldı

24 Ağustos 2020 18:26

Hindistan’da dünyanın en büyük yumurtalık tümörü başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Hindistan’da tıp dünyasını şaşırtan tümör operasyonu gerçekleştirildi. 52 yaşındaki bir kadından dünyanın en büyük yumurtalık tümörü çıkarıldı. Tümörün yaklaşık 17 taş büyüklüğünde olduğu ifade edilirken, operasyonun 3 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Tümörün hastanın vücut ağırlığının yüzde 45’ini kapsadığı da ifade edildi. Başkent Delhi'deki Indraprastha Apollo Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta yer alan doktor Arun Prasad, "Meslekte geçirdiğim 30 yıldan fazla süre boyunca hiç böyle bir olaya şahitlik etmemiştim” dedi. Saatlerce süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.(DHA)

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