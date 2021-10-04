Hindistan'da Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar ödenecek

Hindistan’da yüksek mahkeme, hükûmetin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden herkes için 50 bin rupi (674 dolar) ödeme kararını kabul etti.

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’da resmi verilere göre, 447 bin kişi Covid salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar, pandemi bağlantılı ölen kişi sayısının bundan 10 kat fazla olabileceğini düşünüyor.

Hükûmet, Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674 dolar ödenmesi kararı aldı. Yüksek Mahkeme, kararı onaylanarak, ailenin başvurusundan sonra 30 gün içinde ödemenin yapılması gerektiğini belirtti.

Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılmasını savunan kampanyacılar, haziran ayında Covid’in Hindistan Felaket Yönetim Yasası kapsamında “felaket” grubuna girdiğini hatırlatmıştı.