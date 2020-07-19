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Koronavirüs

Hindistan'da bir günde 39 bin Koronavirüs vakası kaydedildi

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti

19 Temmuz 2020 10:07

T24 Dış Haberler

Hindistan'da 24 saat içinde 38 bin 902 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedildi. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 543 oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede pandemi başladığından bu yana bir günde yaşanan en yüksek vaka artışının kaydediğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 816 oldu. 

Hindistan'da orta ağırlıkta veya hafif semptom gösteren hastalar, belli şartları karşılıyorlarsa ikinci bir teste gerek duyulmadan aktif vaka olmaktan çıkarılıyor. 

 

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