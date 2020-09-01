Hindistan'da bir ayda iki milyona yakın yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

Hindistan, salgının başlangıcından bu yana en yüksek aylık vaka sayısını açıkladı ve Ağustos ayında yaklaşık iki milyon vaka tespit edildiğini bildirdi. Ağustos ayı aynı zamanda Covid-19 ölümleri bakımından da en kötü ay olurken, bir ayda 28 bin kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana toplam 3,6 milyon vaka ile Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada vaka sayısı listesinin üçüncü sırasında.

Bir yandan da Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanan sıkı önlemler nedeniyle milyonlarca kişinin işini ve gelirini kaybettiği ülkede, ekonomiyi canlandırma çabası içinde olan hükümet, sosyal mesafe kurallarını gevşetmeye devam ediyor.

Ağustos ayında Hindistan’da günlük ortalama vaka sayısı 64 bine kadar yükseldi. Bu Temmuz ayındaki resmi rakamlarla kıyaslandığında yüzde 84’lük bir artışa tekabül ediyor.

Bu, dünya çapında görülen en yüksek ortalama günlük vaka sayısı. Örneğin ABD’de geçen ay günlük ortalama vaka sayısı 47 bin idi.

Hindistan’da vaka sayısındaki artış, aynı zamanda, salgının birçok kırsal bölgede de yayıldığı kaygısıyla test sayısının artırıldığı bir döneme de rastlıyor.