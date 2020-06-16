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Hindistan'da bir adam, 'sigortadan ailesine para kalsın' diye kendini öldürttü

16 Haziran 2020 00:17

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bir kişinin, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttüğü iddia edildi.

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hindistanŞanu BansalGaurav bansal
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