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Dünya

Hindistan'da 400'den fazla parlamento çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Parlamentoda bütçe görüşmeleri öncesi yapılan testlerde çok sayıda vaka çıktı

09 Ocak 2022 16:22

Hindistan'da bütçe görüşmeleri öncesi 400'den fazla parlamento personelinin Covid testi pozitif çıktı.

Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi çok sayıda personel Covid-19'a yakalandı. Parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran 1409 personelin 402’sinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı, 483 bin 790 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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