Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor

Hindistan ile Çin askerlerinin ay başında sınırın farklı bölgelerindeki karşı karşıya gelmesinin ardından iki ülke de sınır bölgelerine ek güvenlik gücü konuşlandırdı. Hindistan ve Çin, sınır bölgesinde savunma amacıyla tahkimatlar gerçekleştirdi.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinden sonra gerilim yükseldi. Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırdı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırdı.

Her iki ülke de savunma amacıyla tahkimatlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.