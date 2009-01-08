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Bilim / Teknoloji

Hindistan cevizinden otomobil parçası

Teksas’lı araştırmacılar, hindistan cevizinden otomobil parçası yapmanın peşinde...

08 Ocak 2009 02:00

Teksas’lı araştırmacılar, hindistan cevizinden otomobil parçası yapmanın peşinde...

Hindistan cevizi, hemen her ekvator bölgesi ülkesinde bulunabiliyor. Meyvenin kabuğu tüketilemediği için çöpe atılıyor ya da yakılıyor.

Teksas’ta bulunan Baylor Üniversitesi’nden araştırmacılar, hindistan cevizi kabuğundaki fiber dokunun sentetik polyester fiberler yerine kullanabileceğini keşfetti.

Araştırmacılar, hindistan cevizinin kabuğunda bulunan fiber dokuyu kullanarak ürettikleri kaporta kaplaması, kapı içi döşemesi, yer döşemesi ve paspaslarıyla otomotiv endüstrisinde yoğun olarak kullanılan sentetik polyester kullanımının azaltılabileceğine inanıyor.

Ekvator yakınında bulunan ülkelerde bolca bulunan ve yenilenebilir bir kaynak olan hindistan cevizinin sentetikler yerine kullanılmasıyla oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilebileceğini savunan araştırmacılar, hindistan cevizinden elde edilen materyal ile ilk defa otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere üretim yapıldığını belirttiler.

Hindistan cevizinin dış yüzeyinde bulunan sert kabuğun yüzeyinde bulunan fiber dokuyu kullanarak üretim yaptıklarını belirten araştırmacılar, bu şekilde verimsiz olduğu için çöpe atılan bir kaynağı kullanmak için yeni bir endüstrinin önünü açmış olabilirler. Ayrıca hafif bir madde olan bu fiberler, kullanıldıkları otomobillerde ağırlığın azaltılmasıyla yakıt tasarrufuna da olanak tanıyabilir.

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