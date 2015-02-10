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Dünya
Deutsche Welle

Hindistan Başbakanı Modi'nin yıldızı çabuk söndü

Hindistan'da geçen yıl yapılan genel seçimleri kazanarak başbakan olan Hindu milliyetçisi Narendra Modi, başkent Yeni Delhi seçimlerinde hezimete uğradı.

10 Şubat 2015 15:11


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimden yolsuzlukla mücadele eden Avam Halk Partisi (AAP) zaferle çıktı.

AAP'ın zaferine karşılık iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) sandıkta adeta kayboldu. Yenilgiyi kabul eden BJP'nin lideri Başbakan Narendra Modi, AAP lideri Arvind Kejriwal'i kutladı. Oy sayımı devam ediyor. AAP'ın meclisteki 70 sandalyenin tamamını kazanması bekleniyor.

Yeni Delhi seçimleri, Başbakan Modi açısından da bir sınav niteliği taşıyordu. Modi liderliğindeki BJP geçen yıl yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmış, Yeni Delhi'de de kazanan BJP olmuştu.

Hindu milliyetçisi iktidara gelirken 1,2 milyar nüfuslu ülkede yeni iş sahaları açma, altyapı ve enerji alanında yatırımlara gitme ve yolsuzlukla mücadele vaadinde bulunmuştu. Siyasi gözlemcilere göre Modi'nin reform planı ağır işliyor. Girişimciler, bürokrasinin azaltılmamasından şikayetçi. Yoksullukla mücadelede ise mesafe alınmadığı belirtiliyor.

Yolsuzlukla mücadele hareketinden doğan AAP, 2012 yılında Arvind Kejriwal'ın liderliğinde kuruldu. Parti, Yeni Delhi'de seçmenlerine elektrik fiyatlarında indirim, kadınlara güvenlik ve ücretsiz kablosuz internet hizmeti sözü verdi. Seçimlere katılım oranı yüzde 67'yi buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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