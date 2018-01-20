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Dünya

Hindistan Avustralya Grubu ülkelerine katıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Hindistan Dışişleri Bakanlığı ülkenin biyolojik ve kimyasal silahların kullanımını sonlandırmayı amaçlayan ülkelerin kurduğu Avustralya Grubu’na katıldığını duyurdu

20 Ocak 2018 15:30

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Hindistan Dışişleri Bakanlığı ülkenin biyolojik ve kimyasal silahların kullanımını sonlandırmayı amaçlayan ülkelerin kurduğu Avustralya Grubu’na katıldığını duyurdu.
The Hindu News’deki habere göre Hindistan Cuma günü resmi olarak Avustralya Grubu’na 43. üye olarak katıldı.
Avusturalya Grubu kimyasal ve biyolojik silahları üretmek için gerekli olan teknolojinin izlenmesi ve kontrol altına alınması yoluyla bu tür silahların yagınlaşmasını önlemek amacıyla 1985\'te, Irak\'ın kimyasal silah kullanmasından sonra, kurulmuş olan gayri resmi bir ülkeler grubu. 
Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Avusturalya Grubu Hindistan’ı 43. Katılımcı ülke olarak kabul etmeye karar verdi. Hindistan grubun tüm katılımcılarına teşekkürlerini sunar. Hindistan’ın Avustralya Grubu’na katılması uluslararası güvenlik ve silahsızlanma hedefleri açısından karşılıklı fayda sağlayacaktı” denildi. 
Hindistan 2016 yılında da Füze Teknolojisi Kontrol Anlaşması’na (MTCR) imza atmış geçen yıl da Wassenaar Düzenlemesi’ne katılmıştı. Wassenaar Düzenlemesi de (konvansiyonel silahlar ve çift kullanımlı malzeme ve teknoloji listesi ihracat kontrolleri) yine çok uluslu bir ihracat kontrol rejimi. Hindistan’ın Avustralya Grubu’na katılması Çin tarafından karşı çıkılan Nükleer Tedarikçiler Grubu’na üyelik başvurusunu destekleyeceği öngörülüyor. (Fotoğraflı)

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