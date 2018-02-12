Hindistan Abu Dhabi'nin petrol sahalarının yüzde 10'unu satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Petrol tüketimi giderek artan bir hızda yükselen Hindistan, Abu Dhabi’nin petrol ve doğalgaz sahalarının yüzde 10’unu satın aldı.

Hindistan Petrol Bakanlığı’nın verilerine göre, Hindistan genelindeki toplam petrol tüketimi, 2018’in ilk ayında yüzde 10.3 ile, son 14 ayda gözlemlenen en yüksek hızda ararak 15.3 milyon tondan 16.9 milyon tona yükseldi.

Petrol tüketimi haberlerinin artmasından sonra, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ikinci Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından, başkent Abu Dhabi’de devlet tarafından işletilen Petrol ve Doğalgaz Kurumu (ONGC) ile Bharat PetroResources and Indian Oil ve Abu Dhabi National Oil Company’den oluşan bir konsorsiyum arasında, ülkenin petrol ve doğalgaz sahalarının işletme hakkının yüzde 10 hissesinin satın alınması için bir Uzlaşı Belgesi (MoU) imzalandı.

İmzalanan MoU belgesi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığı bir anda Hindistan\'ın enerji güvenliği arayışında önemli bir dönüm noktası olarak görülürken, Bakanlık verilerine göre, Hindistan genelindeki petrol tüketiminde gözlemlenen artış, satış vergisinin istikrarı sonrasında karayolu yük taşımacılığında gözlemlenen geliştirmeler ve artan otomobil ve scooter kullanımına bağlı olarak gerçekleşti.