Hindistan 5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını imzaladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Hindistan, Rusya ile 5 milyar dolarlık S-400 savunma sistemi anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Rusya Başkanı Putin’in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile nükleer enerji, uzay araştırmaları ve ticaret konularını görüşmek için gerçekleştirdiği, Yeni Delhi ziyaretinde imzalandı.

ABD’nin, Rusya’nın savunma ve istihbarat alanlarındaki ortaklarına yaptırımlar uygulamasına rağmen anlaşmayı imzalayan Hindistan’ın bu hamlesi, Asya’da, Hindistan’ın ticareti üzerinde etkili olduğu bölgelerine yayılan ve Çin’e bir misilleme olarak görüldü.

Mumbai merkezli bir düşünce kuruluşu olan Gateway House, Hindistan’ın dünyanın en büyük askeri mühimmat alıcısı olduğunu ve ülkenin savunma teçhizatının neredeyse yüzde 70’inin Rusya’dan satın alındığını açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden emekli bir hava mareşali S-400 savunma sistemi hakkında, “Bu sistem başka ülkelerdeki hedefleri yok etme özelliğine sahip. Bu çok önemli bir özellik.”

Hindistan aynı zamanda ABD ile, 2008 yılından bu yana, 15 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı.