Hindileri çalınan kadına, kanatlı hayvan hediye ettiler

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, yılbaşında satmak için beslediği 10 hindi çalınınca gözyaşlarına boğulan Fatik Sert\'e, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 3 kaz, 1 hindi, 1 tavuk ve 1 horoz hediye etti.

Tacin Mahallesi 1811 Sokak\'ta bir hayırseverin evinde yalnız yaşayan Fatik Sert\'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 hindiden 10\'u çalınınca, Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamazken, polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sert\'e dün Sanatçı Haluk Levent\'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), çalınan hindilerin karşılığı olarak bin 500 liralık yardımda bulundu.

Bugün de Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet Sert\'i evinde ziyaret ederek 3 kaz, 1 hindi, 1 tavuk ve 1 horoz hediye etti. Saklav, Sert\'e, 2019 yılında da \'Kaz yetiştiriciliğini destekleme\' programı kapsamında kaz hediye edileceğini belirtti.

Sert de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'nü verdiği kanatlı hayvanlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, \'\'Halkımız ve devletimiz bana sahip çıktı. Herkese teşekkür ediyorum\'\' dedi.



FOTOĞRAFLI