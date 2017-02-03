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Kültür-Sanat

Hindi Zahra Babylon'u salladı

Zahra'ya Türk hayranlarından büyük ilgi vardı

03 Şubat 2017 12:51

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fas asıllı sanatçı Hindi Zahra, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında dün gece Babylon'da müzikseverlerle buluştu.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, “Handmade” ve “Homeland” albümlerinden sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.


Kendine özgü üslubunu, caz ve Fas kökenlerinden gelen enstrümanlarla zenginleştiren Hindi Zahra çarşamba ve perşembe günü olmak üzere 2 gece boyunca hayranlarına doyumsuz müzik zevki yaşattı.

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