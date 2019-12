Hıncal Uluç'un yazısına tepki yağdı

T24 - Defne Joy Foster'ın (32) ölümünün ardından gazetelerde pek çok yazı kaleme alındı. Bunlar içinde en çok ses getiren ise Sabah yazarı Hıncal Uluç’un yazısı oldu. Uluç, bir başka erkeğin evinde öldüğü haberini alan eşi İlker Yasin Solmaz'ın ruh halini anlatmaya çalıştığı yazısında "O sabah dünyada yerinde olmayı istemeyeceğim bir tek kişi vardı.. İlker Yasin" dedi.



İşte Hıncal Uluç'un tepkilere neden olan o yazısı



Foster’ın ölümünü ‘Su testisi, su yolunda kırıldı’ şeklinde değerlendiren Uluç’a sanal alemde tepki yağdı. Halkın genelinin söylemek istediğini söylüyor diyerek Uluç’u savunan olsa da, twitter ve Ekşisözlük bugün Uluç’a verilen tepkilerle doldu. İşte o tepkilerden bazıları…

Eksisozluk.com’da açılan ‘hıncal uluç’ başlığında verilen tepkiler

* defne joy'a su testisi diyerek akrabası kerem altan'a testiyi kıran balta mı demek istedi acaba. varyemez amca

* yazdıklarıyla belirttiği düşünceleri benimkilerle paralellik taşısa da yazdıklarını bu şekilde belirtmesi doğru olmayan, ancak bundan kendinin de farkında olup sadece fikir belirtmek amacıyla yazmadığı da açıkça ortada olan yazar. ber2489

* olay nasıl vuku bulursa bulsun sonuçta bir insan öldü, bir insan sevdiği kadını kaybetti, bir bebek annesiz kaldı. "yıllar sonra annesini sorduğunda can kılıç a babası ne diyecek?" diye de soran sevgili köşe yazarı şahsiyet, bu yazılanlar yıllar sonra da arşivlerde yer alacak, acımasız çocuk dünyasında elbet bir mahalle baskıcı (!) ebeveynin çocuğu bunları hatırlatacak can kılıç a. peki o zaman babası ne diyecek hiç bunu düşünerek yazı yazdın mı? witch79

* allahtan bu adama daha çok ama hakikaten çok uzun ömürler vermesini dilerim. öyle uzun ömürler ki, hayatta tanıdığı sevdiği tüm insanların ölümüne şahit olsun. kıyamete kadar yaşasın şu haliyle. quadra

* ''ama böyle bir insana, öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin...'' satırlarının yazarı. bende bir ölüm haberi için bu satırları saklayacağım. suskungeveze

* bugün yazdığı yazıyla toplumun sahip olduğu mantaliteyi gözler önüne sermiş kişidir. defne joy foster 'ı yolda kırılan testi yani kaba tabirle yollu, küçük kuzeninin kardeşini ise kerata olarak tanımlamış. yani erkeğin elinin kiri, kadın ölmüş bile olsa ... oluyor, ölüsüne bile saygı duyulmuyor bu memlekette.yazık. seksek

* akbaba gibi herkes bir şekilde prim yapmak istiyor defne joy'un vefatından. hıncal uluç ise prim toplamak adına mı yazdı yoksa gerçek düşünceleri mi bunlar? eğer öyleyse, namus bekçiliği yapacak son insandır. hobaaa

* sanıyorum ve umuyorum ki bugün yazdığı yazı gazetecilik hayatındaki son yazısı olacak. fthbgc

* sabah sabah içimi karartmış adamdır. su testisi su yolunda kırılır demiş ya, zaten kendisini okumazdım artık asla okumam. saçmalıkta sınır tanımamak böyle bir şey olsa gerek. forgetting names and faces

* ben mi onyargiliyim emin olamasam da; dilimizde "vefat etmek" varken ölmek fiilini secmesinin kaba oldugunu dusundugum gazete yazari. mouse sanitary pad

* defne joy'un eşi ilker yasin solmaz'ın olgunluğuna asla erişemeyecek kişi. oysa yasin solmaz'ın yapması gereken eşinden nefret etmesi, çocuğa dna testi yaptırmasıydı. namus belası bu! bir de silahı alsa biricik yeğeni kerem altan'ın alnının çatısına dayasa, kerata testi de su yolunda kırılsa... bu mudur acaba hıncal uluç'un görmek istediği? jord

* ölmüş insan eti yiyerek beslenen. leylak sarabi

* bir ölünün ardından yazılabilecek en iğrenç, en kötü yazıyı yazmış yazar goldencrab

* kendisi acaba hangi su yolunun testisi olacak diye merak ettiğim anti-aging canavarı. bgv motoru

* "neyi kamufle etmek istiyorsun da insanlığın vicdanına çomak sokarcasına defne joy foster'ın ölüm olayını ihanet anafikri ile ört bas etmeye çalışıyorsun" diye sormak istediğim kişi. lily cherrylace

“hıncal uluç ölünce arkasından yazılacaklar” başlığından

* "hayatı eğlence içinde yaşadı, hiç zorluk çekmeden her istediğini yaptı. bir işe yaramadan geçti gitti. gereksizdi" how i learned to love worrying,

* son uyuzluğunu yaptı nobetci baykus,

* herkes bir sebepten öldü, o ise zevkten sefadan öldü. atesisuzanifirkat

* bu sefer güldürdü solipsist

* az bulunan, örnek insandı "nasıl olmamak gerektiği" konusunda. biraistebirader



Twitter’da ise, Uluç’un yazısı hakkında daha sert eleştiriler yer aldı. Tanınmış isimler de Uluç’a yazısı için tepki gösterdi



@Armagan_caglaya Armagan Çağlayan

Sadece yuh yuh yuh yuh islik islik islik.....yazik!



@Armagan_caglaya Armagan Çağlayan

Ey Hincal peki senin yazdigin bu cirkin yaziyi yillar sonra okuyan o cocuk ne yapacak ne hissedecek hic dusundun mu?



@Armagan_caglaya Armagan Çağlayan

Hincal Uluc'u okuyunca kanim dondu! Artik bu kadarida fazla degil mi? konusulsun bende polemigin tarafi olayim diye yazi yazmak ayip!



@rahsangulsan Rahşan Gülşan

Hincal Uluc'a bugun soyleyecek kelime bulmak imkansiz. Belki "sana ne" denilebilir ama nefes tuketmeye gerek yok galiba...



@alperkul Alper Kul

Hincal Uluc Alzheimer olmuş duydun mu? Az önce okudum yazısını. İyi de adamdı yazık.

@berinyavuzlarDefne'nin kocası erkekllik egosunu düşünmek yerine acısını yaşıyor, karısının başında bekliyor. Sana ne oluyor be Hıncal Uluç?



@obasturkbence hepimiz yazip tepki gostermeliyiz, TUM GENC yazarlar.