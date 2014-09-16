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Hıncal Uluç'un 'çocuk istismar'lı fıkrasına sosyal medyada tepki

Hıncal Uluç, bu kez köşesine taşıdığı fıkrayla gündeme geldi

16 Eylül 2014 18:05

Sabah gazetesi köşe yazarı Hıncal Uluç'un köşesindeki “Tebessüm” bölümüne koyduğu fıkra “çocuk istismarı” içerdiği gerekçesiyle yoğun eleştiri aldı.

Defne Joy Foster'ın ölümü için “Su testisi su yolunda kırıldı” ifadesi nedeniyle kamuoyunun yoğun tepkisini çekin Hıncal Uluç, bu kez köşesine taşıdığı fıkrayla gündeme geldi. 

Uluç'un “Tebessüm” bölümüne koyduğu fıkra şöyle:

"İş adamı Uzak Doğu'ya gitmişti. Her zamanki Madamını aradı ve hoş bir gece  geçirmek istediğini söyledi.

Gelen konuk otel odasının loş ışığında soyunup yatağa girmişti ki, bizimki kızın hayli genç olduğunu fark edip sordu:

-Kaç yaşındasın sen?

-13

Deyince, genç kız, adam yataktan fırlayıp pantolonuna davrandı.

-Hayrola dedi genç kız.

-Batıl itikatların mı var?”

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