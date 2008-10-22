Hıncal Uluç'un adı okula verildi

Kilis'te 'Yaşasın Okulumuz' kampanyası kapsamında onarılıp yazar Hıncal Uluç'un ismi verilen okul, törenle açıldı.



TOÇEV'in başlattığı "Yaşasın Okulumuz" kampanyası kapsamında bakım ve onarımı yapılarak öğretmen lojmanı ve çocuk bahçesi eklenen Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyündeki ilköğretim okuluna yazar Hıncal Uluç'un adı verildi. Kendi adı verilen okulun açılış töreni için 56 yıl sonra geldiği memleketinde duygulu anlar yaşayan Hıncal Uluç, okulun yapımında çok emeği geçmediğini, buna rağmen adının verildiğini belirterek, "Bugün çok mutlu oldum. Bu mutluluğun yanında biraz da yüzüm kızardı, utandım. Çünkü burada benim değil, TOÇEV'in emeği var" dedi. Okulu gezerek yıllar sonra yeniden çocukluğuna dönen Uluç, anasınıfında bilgisayar olduğunu görünce, "Hayatımda ilk bilgisayarı Siyasal'ın 3'üncü sınıfında gördüm. Meslek hayatımın 30'uncu yılında bilgisayar kullanabildim. Bu okulun anasınıfında bile bilgisayar var" diye konuştu.



Karne hediye ettiler



Törende Kilis Halk Eğitim Müdürü Mehmet Emin Alkurt, Hıncal Uluç'a Kilis Kemaliye İlkokulu'nda okurken aldığı bir karnenin örneğini verdi. Karnesindeki notları inceleyen Uluç, şunları söyledi: "Çocukluğumun geçtiği Kilis'e gelmem bir türlü nasip olmadı. En kısa zamanda gelip her yeri yeniden görmek istiyorum. Burada yaşadıklarımı anlatmam zor. Çok şey yaşadık." Törene, Kilis Vali Vekili Eren Arslan, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Musabeyli Kaymakamı Nurullah Kaya, Hıncal Uluç ve birlikte program yaptığı arkadaşları Sunay Akın, Nebil Özgentürk ile TOÇEV yöneticisi Ebru Uysal ve vatandaşlar katıldı.

