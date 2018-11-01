Hıncal Uluç'tan yeni İstanbul Valisi Yerlikaya'ya: Devlet'in 'D'sinin olmadığı bir dağ başına geldiniz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Devlet'in 'D'sinin olmadığı bir dağ başına geldiğini" söyledi. İstanbul'un sorunlarını anlatan Uluç, "Bu kentte devlet kalmadı, Sayın Valim.. Çünkü sizden evvelki valiler, bu devletin, bu milletin valileri olduklarını unuttular" dedi.

Uluç'un "İstanbul’a hoş geldiniz Sayın Valim!." başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sayın Valim..

"İstanbul'a Devleti de getirirsiniz, İnşallah" demek istiyorum!.

Bu kentte devlet kalmadı, Sayın Valim.. Çünkü sizden evvelki valiler, bu devletin, bu milletin valileri olduklarını unuttular. Makam odalarından sadece ve sadece Ankara'dan bir önemli şahıs geldiğinde, ya da bir facia olup, TV kameraları olay yerine yığıldığında çıktılar. Önemli zatın omuz başından bakarak görüntülenmek için..

Valiler zerre umursamayınca, Emniyet Müdürleri de keka.. Odalarında evrak imzalayarak, çay kahve eğlendiler. Onlar oturunca Trafik Şube Müdürleri de kıllarını kıpırdatmadılar..

İstanbul dağ başına döndü Sayın Valim.. Siz bir dağ başına geldiniz.. Devlet'in "D"sinin olmadığı bir dağ başına..

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