Hıncal Uluç'tan Turizm Bakanı'na: Bu resme bakıp uzun uzun düşün

Sabah yazarı Hıncal Uluç Turizm Bakanı'nı da ilgilendiren bir fotoğrafı köşesine taşıdı. "Bu boş, bu leş yerin, yaz boyu yüzlerce gazeteci ve tv kamerasının cirit attığı Bodrum olduğuna inanmanız mümkün mü?" diye soran Uluç, "Bu resme bakıp uzun uzun düşünmemiz lazım, hepimizin.. En başta da, kendisi, bizzat hem de nasıl turizmci, Turizm Bakanımızın" ifadesini kullandı.

Uluç'un "Bu boş, bu leş yer nere?. Eylülde Bodrum!." başlığıyla (7 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kendini emekli edip Bodrum'a yerleşen dostum, eski Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu'dan bir mail aldım. Yanında bir fotoğraf..

Önce tepedeki fotoğrafa bakın.. Bu boş, bu leş yerin, yaz boyu yüzlerce gazeteci ve tv kamerasının cirit attığı Bodrum olduğuna inanmanız mümkün mü?.

Türk turizminin "Sözde" İncisi Bodrum burası dostlar!.

Ülkemizin "Güya" en ünlü turizm beldesi Bodrum Yarımadası'nın eylül ayındaki hazin, acıklı, utanması olanları da ağlatan görüntüsü bu..

Şimdi bu resme bakıp uzun uzun düşünmemiz lazım, hepimizin.. En başta da, kendisi, bizzat hem de nasıl turizmci, Turizm Bakanımızın..

Ormanları yakıp, devasa de luxe oteller inşa etmekle turizm bitmiyor, Sayın Bakanım..

3 aylık mevsimle, turizm olur mu, bir?.

3 ay için gelenler, arkalarında böyle bir leş bırakıp dönerlerse, o boş ve leş Bodrum'da insan yaşamak ister mi?. Bağlasan durur mu, iki?

Söyleyecek çok sözüm var, ama şimdi durayım da, sözü Kemal Ulusukardeşime bırakayım.. İşte bana yolladığı mail.

***

Sevgili Hıncal kardeşim Turizm yazını okudum aynen katılıyorum, sen Antalya'yı ve çevresini yazmışsın ki oraya nispeten turist geliyor, ya Bodrum, hele bizim Gündoğan gibi beldelerimiz?.

Bu cennete yıllar önce gelen, aşık olan, ev alıp yerleşen yerli, yabancı insanlar, inan evlerini yok pahasına satarak kaçtılar..

Eylül geldi mi, yerli, yabancı turist de pır!..

Bak sana bugünkü sahillerimizden bir fotoğraf yolladım.

Bomboş her taraf.

Esnaf sinek avlıyor, belediye yokları oynuyor. Derelerden denize akan pislikler de tam rezillik. Bir plajımızı gel gör için acır.

Turist bu pis Bodrum'a neden gelsin, neden yerleşsin?.

Gelenler de zaten bin pişman yakın gelecekte hepsi kaçacak, kimsenin umurunda değil.

O zaman ne olacak?. Yabancı yok, yerli yok, ne olacak o zaman?

Lütfen cevap bekliyoruz ben ve onlarca arkadaşım, dostum?.

***

Kemal'e benim cevabım yok.

Çünkü yazdığı acı gerçeği ben de yaşıyorum.

Nerdeyse 30 yıl önce Bodrum'da ev alıp tüm yazlarını orda geçiren kardeşim Kemal artık dayanamaz hale geldi, yarımadanın perişan haline.. Kendi ailesinden başka kimseye hayrı dokunmayan Belediye Başkanının senelerden beri hiçbir sorunu çözmediğini yaşadı. Umudunu kesti ve Bodrum'u defterinden sildi. Bir sahil sitesindeki evini satışa çıkardı, üç otuz paraya.. İki yıldır Bodrum'a gitmiyor.. İki yıldır eve talip olan da yok.. "Eylülde Bodrum" gibi, o üç katlı, bahçeli villa da boş duruyor.