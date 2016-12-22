T24 LogoT24 Logo
Medya

Hıncal Uluç'tan 'Tereddüt'ün yönetmenine: 3 kuruş için eserini sansürledi, o filme adımımı atmam!

"Ben bu ayıba ortak olmam"

22 Aralık 2016 15:58

Hıncal Uluç, 'Tereddüt' filminin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu'na yönelik olarak "Efendim film '18 ve yukarı' reytingi alırsa, daha az gişe yaparmış, o zaman Kültür Bakanlığı da filme verdiği desteği geri isteyebilirmiş. Bir yönetmen, 3 kuruş için kendi eserine, kendisi sansür koyuyorsa, ben bu ayıba ortak olmam. O filme de adımımı atmam" dedi.

Hıncal Uluç'un "Ayıp sansür!" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bu sansürü, Kültür Bakanlığı yapsaydı, yer yerinden oynamıştı. "Bunca iç dış festivalde yer alan film nasıl sansür edilir" diye..
Tereddüt filminden söz ediyorum. O kadar ödül almış, o kadar yazılmış, konuşulmuştu ki, heyecanla bekliyordum. Başladığı gün okudum ki, film sansür edilmiş..
Eden de, bakanlık, sansür kurulu falan değil, ödüllü yönetmenin kendisi.. Vallahi de tallahi de, kendi eserini bu ülke halkına uygun görmemiş..
Otosansürün sebebi ne?.
Para!..
Efendim film "18 ve yukarı" reytingi alırsa, daha az gişe yaparmış, bir.. O zaman Kültür Bakanlığı da filme verdiği desteği geri isteyebilirmiş,
(Çamura bakar mısınız) iki..
Bir yönetmen, 3 kuruş için kendi eserine, kendisi sansür koyuyorsa, ben bu ayıba ortak olmam.. O filme de adımımı atmam!.
Japonu, Hollandalı, Kanadalısı aslını izlesin. Ben Türk vatandaşı sansürlüsünü öyle mi?. Hem de otosansürlüsünü..
Sansüre karşı olan eleştirmenler, kış uykusuna mı yattınız?.

 

ETİKETLER

TereddütYeşim UstaoğluHıncal UluçSabah Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24