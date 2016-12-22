Hıncal Uluç'tan 'Tereddüt'ün yönetmenine: 3 kuruş için eserini sansürledi, o filme adımımı atmam!

Hıncal Uluç, 'Tereddüt' filminin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu'na yönelik olarak "Efendim film '18 ve yukarı' reytingi alırsa, daha az gişe yaparmış, o zaman Kültür Bakanlığı da filme verdiği desteği geri isteyebilirmiş. Bir yönetmen, 3 kuruş için kendi eserine, kendisi sansür koyuyorsa, ben bu ayıba ortak olmam. O filme de adımımı atmam" dedi.

Hıncal Uluç'un "Ayıp sansür!" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bu sansürü, Kültür Bakanlığı yapsaydı, yer yerinden oynamıştı. "Bunca iç dış festivalde yer alan film nasıl sansür edilir" diye..

Tereddüt filminden söz ediyorum. O kadar ödül almış, o kadar yazılmış, konuşulmuştu ki, heyecanla bekliyordum. Başladığı gün okudum ki, film sansür edilmiş..

Eden de, bakanlık, sansür kurulu falan değil, ödüllü yönetmenin kendisi.. Vallahi de tallahi de, kendi eserini bu ülke halkına uygun görmemiş..

Otosansürün sebebi ne?.

Para!..

Efendim film "18 ve yukarı" reytingi alırsa, daha az gişe yaparmış, bir.. O zaman Kültür Bakanlığı da filme verdiği desteği geri isteyebilirmiş,

(Çamura bakar mısınız) iki..

Bir yönetmen, 3 kuruş için kendi eserine, kendisi sansür koyuyorsa, ben bu ayıba ortak olmam.. O filme de adımımı atmam!.

Japonu, Hollandalı, Kanadalısı aslını izlesin. Ben Türk vatandaşı sansürlüsünü öyle mi?. Hem de otosansürlüsünü..

Sansüre karşı olan eleştirmenler, kış uykusuna mı yattınız?.