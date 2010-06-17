Hıncal Uluç'tan Sİbel Arna'ya destek

T24- Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Sibel Arna'nın dikkatleri üzerine çeken 'dadı' yazısına değindi ve Arna'ya destek verdi.





Hıncal Uluç'un yazısında ARna'ya değindiği kısım şöyle:





Sibel Arna bir yazı yazmış, bebeğinin dadısı üzerine.. Birlikte çıktıkları tatilde dadı nerdeyse bebeği unutup kendi tatiline dalmış da.. Bir ufak kıyamet koptu.. Vay efendim, bu kadar sert eleştiri yapılır mıymış?..

Yapılır.. Yapılmalı.. Bir şeyi eleştiriyorsan cesur olacaksın.. Kafana bin şey takılır da yazının köşelerini ayıklarsan, geriye ne kokar, ne bulaşır bir yuvarlak yazı kalır. Sen de giderek okunmaz, okunmaya değmez olursun..

Yazı "Başkaları ne der" diye yazılmaz.. "Efendim alınan, gücenen olur" diye daha kafadan sansürlenmez.. Sansürlenirse, yazı olmaz..

Sibel Arna parasını vermiş bir dadı tutmuş bebeğine.. Kadının işi o.. Hayatını o işi yaparak kazanıyor. O zaman o işi iyi yapacak..

Güney Afrika’ya Dünya Kupası’nı izlemeye gönderdiğimiz gazeteci, maç yazacağına, tatil yaparsa, kıyameti koparmaz, hatta kovmaz mıyız?.

Bakın, köleliğe, uşaklığa, ırkının ezilmesine baş kaldıran bir müthiş lider var.. Tarihe geçti. Martin Luther King.. Tarihe geçen bir de sözü var..

"Bir işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın. Çöpçüysen, en iyi çöpçü olacaksın.. "

Dadı da, en iyi dadı olacak.