Hıncal Uluç'tan Sabah'a: Ya o kuralı kaldırın, ya da "Bu gazete dingonun ahırıdır" deyin!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazete çalışanlarının yaka kartlarını takmamalarına tepki gösterdi. Uluç, "Ya kuralı kaldırın. 'Bu gazete dingonun ahırıdır. İsteyen, istediği gibi gezer, dolaşır, girer, çıkar' deyin. Ya da çok ama çok haklı güvenlik gerekçelerini bile umursamayan, uyarınızı takmayan bizlere, anlayacağımız dilden hitap edin" görüşünü dile getirdi.

Hıncal Uluç'un "Biz kurtaracağız, öyle mi?." başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bu gazeteye 1990 yılı sonunda geldiğimde bana bir yaka kartı verdiler.. Tam 27 yıldır, beni gazete içinde kartsız dolaşırken gören olmadı..

İki sebepten..

Bu kadar kalabalık bir gazetede herkesin herkesi tanıması mümkün değil. Asansörde yanındaki, gazetenin kafe, büfe restoranında sağında solundakinin kim olduğunu, ne yaptığını bilmen iyi şey.. İnsancıl yani.. İnsan olmak, iletişimle başlar. Tanımak, iletişimin ilk adımı..

İkincisi.. Gazete Dördüncü Güç.. Bu ülkede kurallar var. İşimizin en büyük kısmı kurallara uymayanları belirlemek, uyarmak.. Düzeni sağlamak..

Kendi gazetemin kuralına uymayan ben, trafikten Anayasa'ya her türlü kuralı ihlal edeni, nasıl eleştiririm?.

O günden bu güne, bu gazetede benim gibi her zaman yaka kartını asan tek kişiye rastlamadım, iyi mi?.

O kart, güvenlikli giriş kapısını açmak için kullanılıyor, o kadar.. Çantada, cepte, bir yerde saklıyor, kapının önünde aramaya başlıyorlar.

Hele pratik çözüm bulanlar var, inanmazsınız..

Arka ceplerine koyuyorlar kartı. Kapıya gelince, kartı göstermeleri gereken elektronik noktaya, dönüp popolarını yaslıyorlar.

Gazetede bunca yönetim değişti, o kartları taktırmayı hiçbiri başaramadı.

Takmıyoruz.. Kartı da, kuralı da takmıyoruz..

Biz, Dördüncü Güç olarak "Kurallara uyun" deme durumunda ve görevinde olanlar, kendi gazetemiz kurallarını takmıyoruz..

Niye takmıyoruz?.

Efendim kartı takınca "Damgalı eşek" gibi oluyormuşuz..

Haklılar.. Bu ülkede kurallara sadece "Eşekler" uyuyor.. Baş eşek de bendenizim, 27 yıldır..

Geçen hafta gazete yönetimi bir duyuru yayınladı..

Terör çok sık ve her yerde vurmaya başlamıştı.

İhbarlar artmış, kapının önüne görevli polis ekipleri gelmişti. Bu ortamda gazete içinde, asansör ve koridorlarda dolaşan kişilerin, özel, resmi, üniformalı sivil her güvenlik görevlisi tarafından tanınması gerekiyordu. Uyarı "Yaka kartlarını en görünür şekilde taşıyın" diye geldi.

Günlerden beri, asansörde iner çıkarken, koridorlarda yürürken, yaka kartını görünen yere asan tek kişi görmedim.

Çünkü hepsi kuralın uygulanmayacağını biliyorlar.

Bu köşeye başladığımdan beri, hep şunu yazdım..

"Yürütemeyeceğiniz kuralı koymayın.

Koymayın ki, otoriteniz, saygınlığınız azalmasın.." Şimdi bizlere o yazılı uyarıyı gönderenlerden rica ediyorum.

Ya kuralı kaldırın. "Bu gazete dingonun ahırıdır. İsteyen, istediği gibi gezer, dolaşır, girer, çıkar" deyin..

Ya da çok ama çok haklı güvenlik gerekçelerini bile umursamayan, uyarınızı takmayan bizlere, anlayacağımız dilden hitap edin..

Nedir o?.

"Yaka kartını görünen yerde taşımayanlara her defasında 100 lira para cezası verilecektir." Biz sadece verilen, takip edilip uygulanan cezadan anlarız!.