Hıncal Uluç'tan Ömür Gedik'e: Günümüzün Panter Emel'i olmak için çırpınıyor!

Hıncal Uluç'un "Lanet olsun, Haçiko'ya" başlığıyla yayımlanan (26 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Haçiko, günümüzün Panter Emel'i olmak için çırpınan Ömür Gedik kardeşimin kurduğu Hayvanseverler Derneği'nin adı..

Adını "Haçiko" adlı köpekten alıyor. Haçiko bir Japon'un köpeği. Sahibini her sabah metroya uğurlar, her akşam da ayni saatte gelir beklermiş. Adam ölüyor işten bir gün dönmüyor ama Haçiko ölene kadar her akşam Metro'ya gidip sahibini bekliyor. Gerçek hikâye.. Lasse Halström adlı hayvan sevgisi üzerine çektiği filmlerle efsane olan İsveçli yönetmen gerçek öyküyü öğrenince bunu film yapmaya karar veriyor ve 2009'da, seyircileri coşturan ve ağlatan Haçi: Bir Köpeğin Öyküsü adlı filmi çekiyor. Dünya Haçiko'yu bu filmle tanıyor. Film öyle olay yaratıyor ki, hem Japonya'daki metro istasyonunun, hem de Amerika'da filmin çekildiği yerin önüne Haçiko'nun heykelleri dikiliyor.

Ömür de öyle bayılıyor ki, Haçiko'ya..

Kurduğu Hayvansever Derneğe, bu filmden ilham "Haçiko" adını veriyor.

Salı günü "Bu filmi boykot ediyorum" diye manşetten girmiş Ömür.. Okudum..

"Can Dostum/ A Dog Purpose" diye gene köpek aşkı yaratmak için çekilmiş bir film için yazmış bu laneti, Ömür..

Niye.. İnternette ne derece doğru, ne derece kurgu olduğu tartışılır bir video varmış. Bu videoda, filmin kahramanı köpek bir sahnede havuza itilerek sokuluyormuş.

Ömür "Köpeğe işkence edilerek çekilen bu filmin basın gösterimine bile gitmeyeceğim. Siz de bilet alıp gitmeyin" diyor. İMBD adlı en büyük ve en saygın internet sitesinin filme önce 1 yıldız verdiğini, sonra onu da kaldırıp yıldızsız yayınladığını ekliyor.. Ve de fena halde yanılıyor.

İMDB'de notları seyirciler verir. Film Amerika başta dünyanın her yerinde yarın, yani 27 Ocak'ta vizyona gireceği için seyreden ve not veren olması mümkün değil. Film bu yüzden notsuz. Üstelik İMDB, yıldız değil, not verir. "10 üzerinden.. Mesela "Haçi: Bir Köpeğin Öyküsü"nün notu, 8.1'di.

Ve şimdi sıkı durun sevgili okurlar..

Ömür Gedik'in boykot ettiği filmi, kurduğu derneğe adını verdiği Haçiko filmini çeken Lasse Halström çekti gene.

Yani Ömür'ün lanetlediği film, dünyanın hayvansever filmleri yüzünden taptığı, özellikleçocuklara hayvan sevgisi aşılamanın önderi, kendi Haçikosu'nun bile yaratıcısı Lasse'ye ait, bir başka köpek sevgisi filmi..

Başka sözüm yok!.