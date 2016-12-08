Hıncal Uluç'tan NTV'ye: Seyirciye saygı kuralı çöpte, görüntüye bakıp Merkel Ankara'ya geldi sanabilirsiniz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, haber kanallarının "seyirciye saygı kuralını çöpe attığını" savunarak NTV üzerinden örnek verdi. "Simge Fıstıkoğlu, tam iki dakika, Erdoğan- Merkel görüşmesinin ana hatlarını anlattı ve sözü Ankara muhabirine bıraktı" diyen Uluç, "İki dakika Simge, iki dakika Ankara muhabiri ayni haberi anlatırken, bu 10 saniyelik ayni görüntü de tam 11 defa tekrar edildi. Alman Şansölyesi (Başbakanı değil, Simge) ile Türkiye Cumhurbaşkanı, oturup, oturup kalktılar..

Bu arada 'Arşiv' görüntüsünün üzerine 'Arşiv' yazma habercilik ve seyirciye saygı kuralı da çöpe tabii. Haberi dikkatli izlemezseniz, görüntüye bakıp, Merkel aniden Ankara'ya geldi sanırsınız" ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç'un "Ah bu haber kanalları" başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2016) yazısı şöyle:

"Yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankasıyız" diye bir reklam vardı.. Haber kanallarının hemen hepsinde ayni olan şikayetlerimi NTV üzerinden yazma sebebim, onların ilk, yani Osmanlı Bankası olmaları.

Açtım geçen akşamüstü eve gelince. "Ne var ne yok" merakımız ya..

Simge Fıstıkoğlu, tam iki dakika, Erdoğan- Merkel görüşmesinin ana hatlarını anlattı ve sözü Ankara muhabirine bıraktı.

Ankara muhabiri de (Biz söyleneni bir defada anlamayan geri zekalıyız, hani) Simge'nin söylediklerini gene ayni sürede, bire bir tekrar etti, olan da Erdoğan ile Merkel'e oldu. İkiye bölünen ekranın öbür yarısında tam onbir defa koltuklarına oturup ayağa kalktılar.

Şimdi ellerinde görüntü yok ya.. (Zaten ne zaman var ki) Arşive emir..

"Ver bir Merkel- Erdoğan görüntüsü.."

Merkel gelmişti hani, Ankara'ya.. Ellerinde on saniyelik bir görüntü var. İki lider ayakta el sıkışıyor. Sonra karşılıklı koltuklara oturuyorlar..

İki dakika Simge, iki dakika Ankara muhabiri ayni haberi anlatırken, bu 10 saniyelik ayni görüntü de tam 11 defa tekrar edildi.

Alman Şansölyesi (Başbakanı değil, Simge) ile Türkiye Cumhurbaşkanı, oturup, oturup kalktılar..

Bu arada "Arşiv" görüntüsünün üzerine "Arşiv" yazma habercilik ve seyirciye saygı kuralı da çöpe tabii. Haberi dikkatli izlemezseniz, görüntüye bakıp, Merkel aniden Ankara'ya geldi sanırsınız..