Hıncal Uluç'tan Ntvspor'a: İnat ettim, bekledim, bekledim...

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Darüşşafaka Doğuş ile Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının sonucunu geç yayınlayan Ntvspor'a yönelik olarak "'Ne oldu acaba' diye merak etmez mi, insan. Ben de insanım işte. Bekledim, bekledim, alt yazıda 'Spor' yazdı nihayet. Bir yığın ipe sapa gelmez, bayat haber, sabah gazetelerinde çıkmış. O vakitte hala dönüyor" dedi. "Daçka da, bu iki 'Haber' kanalı da ayni Doğuş gurubunun" hatırlatmasını yapan Uluç, "Yani Doğuş bu takıma ve bu kanallara milyarlık yatırım yapıyor, yıllardır. Kendi kanalları tanımazsa, takmazsa kendi takımını, medyadan nasıl ilgi bekler Daçka, söyler misiniz?" diye yazdı.

Hıncal Uluç'un "Doğuş ve Doğuş!." başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Gecenin bir vakti, konserden çıktım, eve geldim.. Hemen NTV'yi açtım. Alt yazılardan "Spor" diye başlığı var ya.. O gece iki önemli Avrupa Ligi Basketbol maçımız var.. Fener deplasmanda lider CSKA ile oynuyor. Darüşşafaka Doğuş da, İstanbul'da Maccabi ile.. "Ne oldu acaba" diye merak etmez mi, insan.. Ben de insanım işte!.

Bekledim.. Bekledim, alt yazıda "Spor" yazdı nihayet.. Bir yığın ipe sapa gelmez, bayat haber, sabah gazetelerinde çıkmış. O vakitte hala dönüyor.. Riekerink ne demiş.. Beş, altı haber, Riekerink dedi ki diye.. Adanaspor birini antrenör yapmış, o haber.. Yığınla saçmalık daha.. Sonra "Hava raporu" yazdı, inanır mısınız?. Basketbol spor değil çünkü..

Döndüm NTV Spor'a.. Alt yazıda haber yok.. "Bilgi" diyor. Fenerbahçe'nin kovmaya karar verdiği, zaten oynamayan bir yabancı sağ beki var. Onunla "Özel" bir konuşma yapmışlar.. Millet de, herif ne demiş diye meraktan ölüyor ya.. Dönüyor Allah dönüyor, o "Sıfır" reyting söyleşinin anonsu.. İnat ettim, bekledim.. NTVSpor'da 15 dakika bu "çok ama çok önemli" bilgi döndü, durdu, pes ettim ben de.. Herifin meneceri olsa, yetkili, sorumlu kişi, o saatte, utanır, bu kadar reklamını yapamaz..

Şimdi bakın.. Hadi Fener, hem de gurubun lideri CSKA'yı hem de Rusya'da yenmiş NTV ve NTVSpor için haber değil, ama, Daçka da, bu iki "Haber" kanalı da ayni Doğuş gurubunun. Yani Doğuş bu takıma ve bu kanallara milyarlık yatırım yapıyor, yıllardır..

Kendi kanalları tanımazsa, takmazsa kendi takımını, medyadan nasıl ilgi bekler Daçka, söyler misiniz?.