Hıncal Uluç'tan Kalben'e: Yazıklar olsun, her erkek böylesi kadından nefret eder!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye'de bağımsız müziğin öncülerinden Kalben'in "Yalakanım bebeğim" isimleri şarkısına, "Yazıklar olsun, her erkek böylesi kadından nefret eder" yorumunu yaptı.

Uluç'un Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

"Yahu bu ne ayıp, ne utanç verici şarkı..

Feministleri geçin, normal kadın dernekleri, kadın hakları sözcüleri nerde" demeye hazırlanırken, Günaydın'da başlığı okudum.. "Kalben listelerin zirvesine yerleşti.."

Yahu Günaydın'da o destek verdikleri yeni piyasaya sürülen albümü dinleyen, açıp içini okuyan tek kişi yok mu?.

Bana albümü yollamışlar.. Arabamın setine koydum.. Dinliyorum genç şarkıcıyı.. Birden çarpılmış gibi oldum. Hemen kabını açtım, sözlerini okudum, "Yanlış duydum" sanarak.

Kendi yazmış, kendi bestelemiş, kendi düzenlemiş, kendi söylüyor.. Yani baştan sona bir kadının elinden çıkmış şarkı bu..

Buyrun okuyun "Yalakanım bebeğim" adlı şarkının sözlerini..

"Senin için dağları deleyim,

Söyle hemen nereye geleyim?

Hep kendimden vereyim

Yalakanım bebeğim.

Vapurdan ineyim, dolmuşa bineyim

Yeter ki, seni bi göreyim!

Yalakanım bebeğim

Dinlediğin şarkıları dinlerim,

Hangi filmi seversen izlerim.

Yalakanım bebeğim

Tuttuğun takım, benim canım.

Yeminle tek bi maç kaçırmadım

Gönüllerin şampiyonu sensin;

Aşkım çiçeğim.

Yalakanım bebeğim!

Yalakanım bebeğim

Tüm güzel sözler senin için!

Ciddiye al beni, ahmak gibiyim;

Ama sözlerim doğru

Yalakanım bebeğim, gel de geleyim.

Yalakanım bebeğim alnından öpeyim

Yalakanım bebeğim aşkından öleyim

Yalakanım bebeğim gel de geleyim

Yalakanım bebeğim Toroslar'ı deleyim

Yalakanım bebeğim, aşkından öleyim.."

Bu ne?. İroni mi?. Batsın böyle ironi!.

Bir sapıklığı yoksa, her erkek, böylesi kadından nefret eder, iğrenir..

"Bu sözleri benim sıraya yaz" dediğim Yasemin daha adını okuyunca şarkının "Bu ne yahu" diye söylendi.

"Yalamak"tan gelen "Yalaka" lafı üzerine yazılan bu sözleri okuyup da midesi bulanmayacak kadın, erkek tahmin etmiyorum.

Yazıklar olsun!.