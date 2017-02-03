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Hıncal Uluç'tan Habertürk'e: Gazeteniz okunsun diye uğraşıyorum, ne haliniz varsa görün!

"Hürriyet'te üzdüğüm dostlarımdan da özür dilerim"

03 Şubat 2017 14:58

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Habertürk'ün iç sayfalarında "dişi yazı"nın kullanılmasına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Uluç, "Ben gazeteniz okunur olsun diye uğraşıyorum.
Bakıyorum, patron Turgay Beyin de umurunda değil artık.
O zaman bana ne. Artık ben de yazmam. Ne haliniz varsa görün" dedi.

Hıncal Uluç'un "Özür!.." başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Bir klasik konser için saçma sapan ve okunmaz, reklam mı, ilan mı belli olmayan tam sayfa yazıyı yayınlayan gazeteyi yanlış yazmışım dün.
Hürriyet değil, HaberTürk'müş. Hafta sonu kesip dosyaladığım yazıları elden geçirirken nasıl atlamışım, yanılmışım ve sizleri de yanıltmışım.
Oysa bilmeliydim ki, okunmaz dişi yazılar geleneği HaberTürk'ündü ve bu gazetenin tiraj kaybının sebeplerinden biriydi. Ben yazdıkça inadına devam ettirdiler rezilliği..
Yahu gâvura kızıp oruç yemeyin. Ben gazeteniz okunur olsun diye uğraşıyorum.
Bakıyorum, patron Turgay Beyin de umurunda değil artık.
O zaman bana ne.. Artık ben de yazmam. Ne haliniz varsa görün!.
Bu arada Hürriyet'te üzdüğüm dostlarımdan da özür dilerim.

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