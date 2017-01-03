Hıncal Uluç'tan haber kanallarına: Hay sizin 'Son Dakika'nız, 'Sıcak Gelişme'niz batsın!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Son dakika yayını yapmak hiç sıkılmadılar" diyerek eleştirdiği haber kanallarına ilişkin olarak "Hay sizin 'Son Dakika'nız, 'Sıcak Gelişmeniz' batsın" dedi. Uluç haber kanallarına bir de öneri sunarak "Hadi biriniz çıkın da bana 'Biz şu özel haberi yaptık. Şu özel yayını hazırladık' deyin de görelim. Kanalınıza gelip canlı yayında elinizi öpmezsem adam değilim." diye yazdı.

Uluç'un Sabah gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Gene kırmızı yazılarla dolu bir 24 saat, hem de pazar günü geçirdik.. Tonla haber kanalı 24 saat süren "Son Dakika" yayını yaptılar, hiç sıkılmadan..

"Başbakan, 'Saldırganın Noel Baba kılıklı oluşu tevatürdür" son dakika haberi mesela, tam 14 saat, kırmızı yazıyla "Sıcak Gelişme" diye ekranda kaldı..

Hay sizin Son Dakika'nız da, Sıcak Gelişme"niz de batsın..

Bunca kanalın sorumlusu dostlarım..

Hadi biriniz çıkın da bana "Biz şu özel haberi yaptık. Şu özel yayını hazırladık" deyin de görelim..

Kanalınıza gelip canlı yayında elinizi öpmezsem adam değilim..

Olay yerlerinde göstermelik muhabirler..

Hangisi özel bir haber verdi, özel bir röportaj yaptı?.

Yayın kısıtlaması varmış.. Var tabii.. Başından beri biliyorsunuz..

Bu kaçıncı.. Artık böyle durumlarda ne yapmanız gerektiğini öğrenmeniz hazırlıklı olmanız gerekmez mi?.

Habersiz haberler.. Artık terör konusunda söyleyecekleri kalmamış yorumcular..

Yahu Dolmabahçe olayından sonraki yayınızla bu yayınınızı karşılaştırın üşenmezseniz..

Karbon kopya..

Hepsinde "Canlı" haber sıfır.

Hepsinde "Canlı" röportaj sıfır.

Hepsinde "Canlı" yayıncılık sıfır.

Hepsinde ayni alt yazının 24 saat durması " Sıcak Gelişme" alay eder gibi..

"Son Dakika" lafını on paralık ettiniz?.

Sizlere teşekkür ederim.. Bu "Habersiz" Haber Kanalları ile kahrolmak yerine, pazarı gazete ve dergilerimle geçirdim. Ara ara da kanalları zapladım. Benim TRT Müzik de şaşkın, programlarını iptal edip, kafadan iç karartan yayınlara girmiş, zaten içi kara millete..

TLC diye bir kanal keşfettim, sayelerinde.. Baktım benim hobim, illüzyon numaraları üzerine birbirinden ilginç programlar arka arkaya.. Havam dağıldı, kasvetim gitti, inanın..

Onlar reklam arası verince "Yeni bir gelişme var mı" diye haber kanallarını tıkladım.. Her defasında sabah bıraktığım "Son Dakika" yazıları aynen devam..

Garp Cephesinde yeni bir şey yok!.

Şu TLC'nin sihirbazları gelse de bir dokunuşla bunları "Gerçek Haberci" yapsa diye içimden geçirdim, Allah sizi inandırsın!..

Utanırlar mı dersiniz?.