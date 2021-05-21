Hıncal Uluç: Yeni başkan adayları Fatih Terim'i yıkama, yağlama yarışına girdiler; kim en çok yağlarsa o kazanacak

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'da 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan seçimlere ilişkin olarak, "Yeni başkan adayları Fatih Terim'i yıkama, yağlama yarışına girdiler. Kim en çok yağlarsa o kazanacak" diye yazdı.

Uluç, "Fatih Terim özel yazarı olduğuna nerdeyse inanacağım Mehmet Özcan kardeşim dün 'Belhanda ve Gedson'un vedası sonunda oluşan boşluk için aranan isim' başlıklı haber yazmış, hem de manşet. Hâlâ ve hâlâ Belhanda yazıyor bazıları ısrarla ve inatla. 'Başkan onu Fatih'in onayını almadan kovunca şampiyonluk gitti' algısını yaratma inadı sürüyor. Ya da 'Terimcilik.' Kendi Bodrum'da ve güya susuyor. Yerseniz!. Neyse. Şaka bir yana. Aman Mehmet. Bırak Belhanda'nın yeri boş kalsın daha iyi. Galatasaray o ruhsuzlar kralı Belhanda ile on kişi oynamıyor, onu adam sanıp atılan pasların anında rakibe gittiğini düşünürsen, bir de 12 kişiye karşı oynuyordu.

O Belhanda veda etmedi, kovuldu Mehmet. Sahada gezdiği bir maçtan sonra, Başkan'a ve yönetime saldırdığı, suçladığı ve aşağıladığı için kovuldu. Senin başka türlü yazman gerçeği değiştirmez. Ama sen Terimciliğe devam et. Baksana yeni başkan adayları Fatih Terim'i yıkama, yağlama yarışına girdiler. Kim en çok yağlarsa o kazanacak.. Yani senin Fatih gene, kulübün yasal ve de maaşlı memuru olarak Galatasaray Başkanı'na 'İçimizdeki düşman' diyen Fatih, fiilen, Başkan'ın üzerinde Galatasaray'ı yönetmeye devam edecek. Galatasaray Kongresi bu zillete razı oldukça, Fatih'in de, senin de işiniz iş. Bakma benim yazdıklarıma. 'Varak-ı mihri vefayı kim okur, kim dinler' demiş, Fuzuli adamın biri" ifadelerini kullandı.

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