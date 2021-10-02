Hıncal Uluç: Vitor Pereira bugün Türkiye'deki en iyi teknik direktördür

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Vitor Pereira'nın Türkiye'deki en iyi teknik direktör olduğunu belirterek, "Adam Türkiye'ye günü idare etmeye değil, kafasındaki futbolu oynatmaya gelmişti. Günümüzde dünyadaki hemen bütün büyük takımlarının oynadığı, hücum futboluna yönelik "3'lü Savunma" yı yani...

Geldiğinden beri ilkeli olarak oyun değil, oyuncu değiştirdi. Ali Koç'un saçma kalabalığı arasında kimlerin nerede en iyi olacağını araştırdı bir...

Bir yandan Süper Lig ve Avrupa maçları devam ettiğinden, rakiplerini analiz ederek, o maçta kimlerin daha yararlı olacağını araştırdı, maç 11'lerini ona göre belirledi, iki... Daha ne olsun?.." diye yazdı.

Fenerbahçe'nin 3-0 kaybettiği Olympiakos maçında Pereira'nın rakibi iyi analiz edemediğini savunan Uluç, "1-0 ile 3-0 arasında dağlar kadar fark ve maçın bitimine de artık 20 dakika var.

1-0'a göre düşünülen müdahale, 3-0 için değiştirilmez mi, eğer amaç kendi sahanda hiç değilse 1 puanı koparmaksa... Pereira iki gol daha yiyene dek beklettiği değişikliği gene aynen yaptı... ..ve çok şanslıydı ki, maç, beşe, altıya gitmedi..." ifadelerini kullandı.

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