Hıncal Uluç: Uzun reklam araları RTÜK'ün de işine geliyor; gelirden pay alıyorlar, bu millet eşek mi!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, televizyonlardaki uzun reklam aralarından RTÜK'ün pay aldığını belirterek kurumu eleştirdi. "Vatandaşı eşek yerine koyan aldatmacaları herhalde RTÜK üyeleri bizden iyi biliyor" görüşünü savunan Uluç, "Kanalların o üstünkörü hazırlanmış, delik deşik, elek gibi reklam yönetmeliği RTÜK'ün de işine geliyor... Çünkü reklamlardan RTÜK yüzde 3 pay alıyor" diye yazdı.

Hıncal Uluç'un Sabah gazetesinin bugünkü (8 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Bu ülkede, TV seyircileri eşek mi, RTÜK?' başlıklı yazısı şöyle:

Yetti artık.. Cidden canımıza yetti. Bu televizyon reklam yönetmeliği değişmeli artık..

Vatandaşı eşek yerine koyan aldatmacaları herhalde RTÜK üyeleri bizden iyi biliyor.. Gazeteler yüzlerce defa yazdı. Milyonla şikâyet geldi insanlarımızdan..

RTÜK ne yaptı?.

Oturup düzenleme yapacağına, acizliğini itiraf etti..

"Efendim biz doğru yönetmelik yaptık ama kanallar açıklarını buldular." O zaman değiştir yönetmeliği.. Kör müsünüz?. Kapatın açıkları..

Açığı olmayan yönetmelik yapın.

Amerika nasıl yapıyor?. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, ötesi, berisi nasıl yapıyor da, onların vatandaşı insan, biz yıllardır "Eşek" oluyoruz?.

15 dakikaya "Kısa bir ara" diyor, ülkenin en ünlü ana haber spikeri hem de.. 15 dakika sonra da ekrana gelip hiç sıkılmadan "Bugünlük bu kadar" diye veda ediyor.. RTÜK'te "Gık" yok!.

Dizinin o günkü bölümü bitiyor ama, ekranda "Bitti" değil, "Ara" yazısı var.. 15 dakika reklamla sonu bekliyorsunuz.. Hangi son?.

Biz eşeğiz ya.. 15 dakika reklamlardan önceki son sahneyi bir daha, utanmadan, sıkılmadan ve cezadan hiç korkmadan bir daha yayınlıyorlar ve jenerik giriyor, işte o ayni final sahnesinin ikinci yayınından sonra..

RTÜK'ten gene "Gık" yok!.

Peki milyonlarca insanı şeddeli "Eşşek" yapan bu uygulamaya son vermenin bir yolu yok mu, ey RTÜK!.

O kadar mı acizsiniz?.

"Bir yayın, reklam, tanıtım ne için kesilirse kesilsin, en geç 5 (Beş) dakika sonra kaldığı yerden başlar.

20 dakikadan önce de bir daha kesilmez" demek mesela, çok mu zor?.

Bunu de de, açık bulsunlar bakalım?.

Amma velakin, kanalların o üstünkörü hazırlanmış, delik deşik, elek gibi reklam yönetmeliği RTÜK'ün de işine geliyor.. Çünkü reklamlardan RTÜK yüzde 3 pay alıyor..

Ne ka, reklam, o ka, pay!..

Şimdi diyecekler ki, "O pay hazineye gidiyor!." Külahıma anlatsınlar.. RTÜK üyeleri, huzur hakkı, harcırah, şu bu diye bir yılda ellerine geçen parayı açıklarlar mı?.

Bu para nerden çıkıyor?.

Hazineden. Nasıl çıkıyor?.

Bütçeyle..

Bütçeyi yapanlar RTÜK'e pay ayırırken neye bakıyorlar?.

Kurumun kazancına..

Bakın Sayın RTÜK üyeleri.. Dün Yüksel Aytuğ bizde yazdı.

Geçen yıl kanallarda tam 20 bin saat reklam yayınlanmış. Yani toplam 834 gün.. Yani 2 yıldan fazla.. Bir yılda, 2 yıl reklam izletmişler millete..

Niye?.

Ucuz da ondan.. Nerdeyse mahalle bakkalı "Ucuz deterjan" diye televizyona reklam verecek.

Ey RTÜK üyeleri!.

Amerikan Futbol Ligi Final maçı, yani Super Bowl naklen yayınında 30 (Otuz) saniyelik reklam kaç paraydı biliyor musunuz?.

5.500.000 dolar..

Lira değil ha.. 5.5 milyon dolar!. Yani. 20 milyon liradan fazla ödediler, şirketler 30 saniye için.. 30 saniyeye 5.5 milyon dolar ödeyen ve süre kapan şirketler de efsane reklamlar hazırlattılar ki, millet seyretmek için yarıştı.

Yani reklam süresini ne kadar kısaltırsan, reklamın fiyatı ve de cazibesi o kadar artar, izlenme reytingi de o kadar yükselir.

Reklam "Kısa ara"sının 15 dakika olduğunu biliyor herkes.. Yüzde biri ekran başında kalıyor mu?. Ya ihtiyaç molası, ya zapping.. Peki firmalar izlenmeyeceğini bile bile bu reklamları niye veriyorlar?.

Vergiden düşüyorlar nasılsa..

Devlete vereceklerine kanallara dağıtıyorlar.

Kazara izleyen olursa, kârdır!.

Bu mudur RTÜK, bu mudur?.

Bu millet daha ne kadar eşek yerine konacak, hele bir ses çıkarın!.

Hele muhterem başkan mesela beni bir arasın da "Şu yazdığın yanlış, Hıncal Efendi" desin..

Derse şaşarım!.

Hadi beni şaşırt başkan!.