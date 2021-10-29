Hıncal Uluç: Üçüncü sınıf rakipler bile topu kapar kapmaz 3 pasta Muslera'ya şut atarken, Galatasaray 12 pasta niye santrayı geçemiyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in, Beşiktaş maçındaki oyundan futbolcuları sorumlu tuttuğunu belirterek, "Galatasaray sahip olduğu topu yüzde 80 kendi yarı alanında 2 stoper, Muslera üçgeninde çevirip duruyor, santrayı geçmeden ortalama 300 pas yapıp, 90 dakikanın neredeyse yarıdan fazlasını ziyan ediyor ya. Bu rezillik aynen Fatih'in emri.." diye yazdı.

Üçüncü sınıf rakiplerin bile topu kapar kapmaz 3 pasta Muslera'ya şut attığını savunan Uluç, "Galatasaray 12 pasta niye santrayı geçemiyor, niye hızlı hücum etmiyor, niye kontratak yapmıyor da o seyredenleri sıkıntıdan, Galatasaraylı iseler utançtan deliye döndüren "Futbolu öldür" oyunu oynuyor, onun itirafı da bu..

Galatasaray Başkanlığı'nı fiilen Fatih Terim'e teslim edip "Benim işim onun dediklerini yapmaktır" diyen Burak Elmas kardeşimin gözünden kaçmış olabilir diye haberi yeniden yazdım.." ifadelerini kullandı.

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