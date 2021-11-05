Hıncal Uluç: Türk'ten nefret edip, sahaya 11 milli marşını okuyamaz adamdan kurulan Galatasaraylar çıkarmaya başladın

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 8+3 ile başlayan yabancı kuralını değerlendirdiği yazısında, "Başta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve tabii Türklerden nefret eden, 8+3'e bile tahammül edemeyip yedeklere dek tüm kadroyu yabancı isteyen Fatih Terim başta, onların dümenindeki medyayla kampanya açıldı bile..

Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapılacak demeçler veriliyor, bu demeçler manşetlere çıkarılıyor..

Dün bizim gazetede, "Türklere ölüm" diye bağırmadığı kalan Fatih Terim manşetteydi. "Parayı kim veriyorsa kararı da o alır" demiş hazret.." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e "Türk düşmanısın Hocam" diye seslenen Uluç, "Avrupa'da en büyük yere ulaşan, en büyük kupayı alan, senin yarattığın takım değil miydi?. O takımda kaç yabancı vardı Fatih?. O takım, Şenol Güneş'in eline, Dünya Şampiyonu olacak bir Türk Milli Takımı iskeleti vermedi mi?.

Sonra.. Sonra Euro 2016'da, sen artık eski Fatih olmaktan çıkıp tanıyamadığımız biri olduğun için, Milli Takım'ı darmadağın ettin. Kendinde suç ve kusur görme yeteneğini kaybettiğin için futbolcularını suçladın. Onların seni sattığını düşündün ve Türk'ten nefret edip, sahaya 11 milli marşını okuyamaz adamdan kurulan Galatasaraylar çıkarmaya başladın." ifadelerini kullandı.

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