Hıncal Uluç: TRT müzik milletin içini karartan yayınlar yapıyor; 'Harman Yeri' okuma saatimi piç etti!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, TRT Müzik'in yayın akışıyla ilgili olark "İçi kara milletin daha da içini karartan yayınlar yapıyor TRT Müzik. Öteki yığınla TRT Kanalı yetmezmiş gibi.. Oysa Ulusal Yas da, pazar gecesi 24.00'te bitmiş. Daha evvelden kaydettiğim programları karıştırdım. 'Harman Yeri' çıktı karşıma. Ve o Harman Yeri okuma saatimi piç etti" görüşünü savundu.

Hıncal Uluç'un "Harman Yeri" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Öğleden sonra okuma saatim..

O saatte TRT Müzik açarım ya genelde.. Ama zaten içi kara milletin daha da içini karartan yayınlar yapıyor TRT Müzik.. Öteki yığınla TRT Kanalı yetmezmiş gibi.. Oysa Ulusal Yas da, pazar gecesi 24.00'te bitmiş..

Daha evvelden kaydettiğim programları karıştırdım.

"Harman Yeri" çıktı karşıma..

Ve o Harman Yeri okuma saatimi piç etti. Programı izlemekten, okuma fırsatı bulamadım bir buçuk saat..

Anadolumun en güzel türküleri ve TRT'nin 10 genç sanatçısı..

Harika da bir saz heyeti..

Yahu hasret kalmışım Anadoluma..

Bir ara konuk sanatçı, 80'li yılların Altın dönemin sanatçılarından Sümer Ezgü kardeşim geldi ekrana.. Bir türküler okudu, ağlattı beni..

Program nerdeyse bir ay önce çekilmiş, ben Beşiktaş baskınından iki gün sonra izliyorum.

İşe bakın..

Sümer "Şimdi ne yapıyorsun Usta" diyen sunucuya, "Antalya'da bir Akademi açıyorum.

Çocuklara sanat ve kültürün her dalında eğitim vereceğim" dedi..

"Son günlerde bize kapkara günler yaşatanlar.. Onlar da bir zamanlar çocuktular.

Ama o kafaya göre eğitildiler ve vatan haini olarak yetiştiler.

Bizim görevimiz, çağdaş kafalar, vatanseverler yetiştirmek" dedi..

Harman Yeri, pazartesi geceleri yayınlanıyor.. Kaçırmayın!.