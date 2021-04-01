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Spor

Hıncal Uluç'tan Sadettin Saran yorumu: O Ali Koç gibi, Fenerbahçe'yi sırf nefret ettiği Galatasaray'a entegre transferiyle perişan eden başarısız bir iş adamı değildi

01 Nisan 2021 11:52

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'ye başkan olmasını en çok istediği kişinin Sadettin Saran olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'u eleştiren Uluç, "Fenerbahçe’ye başkan olmasını en çok istediğim insandı Sadettin Saran; o Ali Koç gibi, Fener'i sırf nefret ettiği Galatasaray'a entegre transferiyle perişan eden başarısız bir iş adamı değildi" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Fenerbahçe'ye başkan olmasını en çok istediğim insandı Sadettin Saran. Çünkü o, Ali Koç gibi gözü kara bir fanatik, başkanı olduğu Fener'i, sırf nefret ettiği Galatasaray'a entegre transferiyle perişan eden başarısız bir iş adamı değildi. Gerçek bir sporseverdi. Yatırımını spora yaptı. Önce spor radyosu, sonra spor televizyonu kurdu. Başarıyla yönetti. Büyük paralar kazandı ve bu kazandıklarının bir bölümünü kendisini Sadettin Saran yapan ülkesine armağan etti" dedi.

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