Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na: Tüm geceyi tek dizi ile kapayan kanallar silsilesinin, dünyada bir tek örneği var mı?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, RTÜK'ün çok yanlış çıkardığı "Reklam Kuralları Yönetmeliği" yüzünden, her gece saat 20.00'den 01.00'e kadar, izleyicilerin dört saat bir diziye olduğunu belirterek, "Kanallar, nerdeyse tüm programcı kadrolarını da iptal ettiler. Çünkü bu diziler, kurum dışı şirketlere ısmarlanıyor. O zaman da, ne vergi, ne sigorta, ne de tazminat sorunu olmuyor kanalın.

Personele ihtiyaç yok ki?.. Taşeron kullan, ucuz olsun... Bir haber dairesi... Gece programları tamam... Bu mudur, RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin?.." ifadelerini kullandı.

Tüm geceyi tik bir dizi ile kapayan kanalların TRT dahil dünyada örneği olmadığına işaret eden Uluç, "Televizyonlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bağlı... Sayın Oktay önce kendi teşkilatını görevlendirmeli ve bu ekip, Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'da gündüz ve gece programları üzerinde bir rapor hazırlamalı, sonra bu ülkelerdeki kuralları örneklemeli.

Oktay, bu raporlar ve örnekleri ortaya koyarak RTÜK, Kanal Yönetimleri ve medya ve halk temsilcilerinin katılacağı bir "Çalışma" grubunda konuyu tartışmalı ve RTÜK bu toplantı sonunda yeni Reklam Yönetmeliği'ni ve Yayın Esasları'nı hazırlamalı.

Yazması kolay!.. Yapılması mümkün mü?.. Evet!..

Peki yaparlar mı?.

İşte bundan emin değilim.. Bugünkü dünyada örneği olmayan rezilliğe yıllardır göz yumanlar, şimdi, hem de hızla böyle işe niye girişsinler ki?.." diye yazdı.

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