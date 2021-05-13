Hıncal Uluç'tan Malatyaspor kalecilerine uyarı: O kişilerin Zalad göndermesiyle amaçları sizi tehdit etmek, bilesiniz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı haftaya girilirken Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor kalecilerine seslendi ve "Sevgili Ertaç ve Eray. 'Bu hafta Zalad lafları geçer' dedikleri ve ortaya attıkları zehir işte bu, haberiniz olsun. Amaçları el altından sizi tehdit etmek, bilesiniz" dedi.

"Fenerli medya Zalad efsanesi yarattı" diyen Uluç, "İma edilen 1992-93 ligiydi. Son haftaya gene Beşiktaş ve Galatasaray puan puana girmişlerdi. Şampiyonluğu averaj belirleyecekti. Galatasaray, Ankaragücü'nü 8-0 yenip şampiyon olunca, Fenerli medya bir "Zalad" efsanesi yarattı. Zalad ilk yarıda 5 gol yemiş, devre arasında kendi isteğiyle oyundan çıkmış, ikinci yarıda Galatasaray 3 gol daha atıp maçı 8-0 kazanmış ve şampiyon olmuştu. Ben o maçta stattaydım. Zalad beş golün beşini de, karşı karşıya pozisyonlarda ve yapacak hiçbir şeyi yokken yemişti. Ertesi gün bunu yazan tek kişi bendim. 'Şike varsa bunu yapan, kurtarması imkânsız pozisyonları önleyemeyen kaleci değil, takımın kendisidir'" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaç Özbir ve Eray İşçan'a seslenen Uluç, "Sevgili Ertaç ve Eray. 'Bu hafta Zalad lafları geçer' dedikleri ve ortaya attıkları zehir işte bu, haberiniz olsun. Amaçları el altından sizi tehdit etmek, bilesiniz" diye yazdı.

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