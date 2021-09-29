Hıncal Uluç'tan İstanbul Valisi ve Ekrem İmamoğlu'na taksi eleştirisi: İstanbul'a sahip çıkarak çare arayan nerede?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul'da bir süreden bu yana "taksi rezilliği" yaşandığını belirterek, "Peki kim çözecek bu rezilliği?. Kim çözecek İstanbul halkının ulaşım sorununu?. Kentin iki sahibi var.

Atanmış sahip Vali.. Seçilmiş sahip Belediye Başkanı.. Adlarını duyan var mı?.

Belediye Başkanı taksi sayısını arttırmak istemiş. Belediye Meclisi'nde iktidar ittifakı çoğunluk kabul ettirememiş. O da kenara çekilmiş, bunu kullanıyor. "Efendim ben çözümü buldum. İktidar izin vermedi.." diye yazdı.

Dünyanın pek çok ülkesinde işleyen Uber'lerin yasal olarak serbest bırakılması durumunda, taksilerin kendilerine geleceğini savunan Uluç, "Yani çare ararsan daha neler neler bulunur.. Bulunur da, hani samimiyetle, İstanbul'a sahip çıkarak çare arayan nerde?. Burada yazdığımız tek satıra, tek soruya cevap vermeyen, basın bürosunun vermesini de yasaklayan Ekrem İmamoğlu mu?.

Yoksa Sayın Valimiz Ali Yerlikaya mı?. Doğru söyleyin bugünkü İstanbul Valisi'nin adını bilen kaç kişi var?.



Beyoğlu'na çıkıp ilk rastladığımız orta yaşlı 10 kişiye soralım valimizin adını.. Ya da "Fahrettin Kerim Gökay kim?. Ali Yerlikaya kim" diyelim. Bakalım bugünkü mü, yoksa 70 sene evvelki mi, daha çok biliniyor?." ifadelerini kullandı.

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