Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: "Her şey yetkim kadar güzel olacak" demediniz; değiştiniz, burnunuz büyüdü, kibirlendiniz

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu'nun gürültü kirliliğine ilişkin vaatlerini hatırlatan Uluç, Sabah gazetesi binasının yköşesine diktiği 'korna yasağı' tabelasını hatırlatarak, "Yetkiniz, gücünüz o kadarmış diye de açıklama yolladınız.. Gürültü, eski tas eski hamam" diye yazdı.

Uluç, bir vatandaştan gelen şikâyet mektubuna yer verdiği köşesinde İmamoğlu'na, "Çevrenizi saranların gazına geldiniz. Değiştiniz. Burnunuz büyüdü. Kibirlendiniz. 'Ben Koskoca İstanbul Belediye Başkanıyım' dediniz ve biz İstanbul halkından koptunuz" eleştirilerini yöneltti.

Uluç, "Salı günü size "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsam gürültü kirliliği sorununu nasıl çözerdim" diye anlatacağım. İstenirse, yürekten istenirse, çare tükenmez" ifadelerini kaydetti.

Hıncal Uluç'un yazısının tamamını okumak için tıklayın.