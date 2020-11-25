Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Şenol Güneş'e: Gidin, ikiniz de gidin ne olur!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Gidin.. İkiniz de gidin ne olur!." başlıklı yazısında, "Bir yanda Galatasaray'la sanki kişisel oyuncağıymış gibi oynayan, alenen resmen alay eden Fatih Terim, öte yanda, Milli Takım'ı daha daha kişisel oyuncağına çevirip, daha da beter duruma düşüren Şenol Güneş.." diye yazdı.

Şenol Güneş ve Fatih Terim'in spor sayfalarına yansıyan sözlerini değerlendiren Hıncal Uluç, "Hazretler konuşmuşlar, biz de yazmışız.. Ama öyle üslupla yazmış ve başlıklar atmışız ki, suçun hepsi aslında onu eleştirenlerde..

En yoğun en sert eleştiren de ben olduğuma göre, işte duyun ey ahali..

"Galatasaray'ı da, Milli Takım'ı da bu hallere düşüren, yaşlı bunak Hıncal Uluç'tur. Onu bir daha sakın okumayın.

Okursanız da aldırmayın, gülün geçin.." ifadelerini kullandı.

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