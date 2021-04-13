Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: Sen bu kadar ruhsuz bir Galatasaray gördün mü hayatında?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu, Fatih Terim'i eleştirdi. Uluç, Terim'e seslenerek "Sen bu kadar ruhsuz bir Galatasaray gördün mü hayatında?" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Hakemler için söylenecek çok şey var. Söylüyoruz, söyleyeceğiz. O ayrı. Ama Galatasaray'ın durumu ayrı! Karagümrük maçında futbolun F'sini oynadı mı Galatasaray! Peki ondan öncesi Hatay maçında? (Üç yediler). Ondan önceki küme düşen Rize maçında. (Dört yediler). Ankaragücü maçında? Son beş maçlarında sadece hocasızlıktan başı dönen Kayseri'yi yenebildiler. 5 maçta tek galibiyet alabilen şampiyon adayı olur mu? Kabahat hakemde. Kabahat çimde. Kabahat havada. Kabahat atamayanda. Kabahat yiyende. Kabahatsiz bir kişi var. Fatih Terim. Ve Sabah Spor dün alay eder gibi, hâlâ Fatih'i temize çıkarıyordu, güya? Kabahat Belhanda'yı gönderen yönetimdeymiş meğer. 8 sütuna manşet çekmişler. Fatih Terim onaylamadığı halde, yönetim Belhanda'yı gönderdi ya. Bu rezilliğin suçlusu Mustafa Cengiz, bizimkilere göre.

Takımın Fatih Terim'e olan inancını yitirdiğini ifade eden Uluç, "Başkan en büyük silahını elinden alınca, ne yapsın zavallı Fatih? Yerseniz tabii. Bence de amaç, aman Fatih Terim kalsın da Galatasaray seneye daha beter olsun. Bunlar âlemi kör, milleti sersem sanıyor olmalı! "Bu takım senin için oynamaz Hocam" dedim. O zaman sustun. Aradan işte bu beş maç geçti. Şimdi sen cevap ver Fatih Hocam?. Oynuyor mu bu oyuncular senin için? Sen bu kadar ruhsuz bir Galatasaray gördün mü hayatında? Senin için oynamazlar. Çünkü sana olan inançlarını yitirdiler Hocam. Zorlama Hoca. Zorlama. Bırak!. Çünkü ne doktorlarını, ne dostlarını, ne de ailesini düşünmeyip Başkanlığa devam hayallerine dalan Mustafa Cengiz Başkan'ın işine gelmez, seni yollamak!" diye yazdı.

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