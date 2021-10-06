Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e: Lig sonuncusunu hakemle yenmek kutlanacak zaferse, sen niye seni yenenlerin sevincini kursaklarında bırakıyor ve ortalığı darmadağın ediyorsun

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirerek "Hakemi soran muhabire 'Geçin bunları. Zaferin keyfini yaşayalım, izin verin de" dedi. Lig sonuncusunu hakemle yenmek zafer, kutlanacak zaferse Hocam, sen niye seni yenenlerin zafer sevincini kursaklarında bırakıyor ve ortalığı darmadağın ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Spor medyasında Fatih Terim'le ilgili eleştirilerin yer almadığını dile getiren Uluç, "Dün neredeyse tam bir sayfa, Fatih Terim'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken 'Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz' demiştim. Dediğim oldu. Bu sabah belli başlı gazetelere baktım. Hakemlerden söz etmeyen, soru da sordurmayan Terim, bir Galatasaray destanı anlatmıştı" dedi.

Uluç, "Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te. Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan. Bakın ne demiş Mehmet:

'Bu (konuşma) ne yazık ki bir Fatih Terim klasiği. Beni yanlış anlamayın, dünkü maç için söylemiyorum. Bir hakem hatası ile her takım kazanabilir, kaybedebilir. Galatasaray da hakem hatasıyla kazandı ve kaybetti. Ama Terim'in bu iki duruma verdiği tepki arasında inanılmaz farklılıklar var. Hata onun aleyhine olunca ortalığı ayağa kaldırıyor, lehine olunca 'Geçin bunları' diyor.'

Aynen öyleydi Fatih Hocam. Hakemi soran muhabiri 'Geçin bunları. Zaferin keyfini yaşayalım, izin verin de' dedi. Lig sonuncusunu hakemle yenmek zafer, kutlanacak zaferse Hocam, sen niye seni yenenlerin zafer sevincini kursaklarında bırakıyor ve ortalığı darmadağın ediyorsun?

Pardon! Bu da soru mu?

Sen 'İmparatore'sin Hocam... Ötekiler ölene dek savaşmaya mahkum gladyatörler... Yani ölerek zenginleri mutlu eden Köleler!"

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