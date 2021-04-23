Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e istifa çağrısı: Bırak hocam; Bodrum’a git, ben de geleyim eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray taraftar grubu "Ultraslan"ın yönetim ve Fatih Terim'e istifa çağrısına destek verdi ve "Bu mesajı artık al Hocam. Tribünlerden ıslıklatma Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük üç hocasından birisi olan ve kulübe Türkiye'de benzeri henüz olmayan en büyük futbol zaferini kazandırmış adamı" diye yazdı. Uluç, "Bırak hocam; Bodrum’a git, ben de geleyim eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, 'Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor' dedi.

Ben de 'Fatih Hocam, kafan karmakarışık. Bu halde Galatasaray'a faydan olmaz. Ayrıl.. Dinlen.. Bir gün gene omuzlarda dönersin" demiştim, Baba Gündüz'ü hatırlayarak.. Onu, Galatasaray'ın 'tarih' adamını kovmuştu bir yönetim. Gık demedi, ikinci kümeden yeni gelen Feriköy takımını aldı.. O Feriköy, üç büyüklerin üçünü de yendi. Milli Takım'a oyuncular verdi ve Baba Gündüz, Hasnun Galib'e omuzlarda döndü. Dinlemedin hocam!' diye belirtti.

Fatih Terim'in ıslıklanmayı ve sosyal medya lincini beklemeden istifa etmesi gerektiğini belirten Uluç, "Bırak Hocam! Lütfen. Bırak.. Sevgili Fulya'yı da al, Bodrum'a git.. Ben de geleyim.. Orada eski günlerdeki gibi bir tatil yapalım.. O senin muhteşem mantıcının durduğunu söyledin bana.. Futbol konuşmadan, futbol düşünmeden bir gene "aile" tatili yapalım Hocam. Dost acı söyler Hocam.. O yalakalardan dost çıkmaz Hocam.. Seni en acı eleştiren Uluç kardeşler en iyi, en yürekten dostların, aklından sakın çıkarma. Gözlerinden öperim, Hocam" diye yazdı.

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