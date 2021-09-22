Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a çağrı: Lütfen Başkan lütfen; şu Acun'u çağır, ne olur?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital medya platformunun yayın kalitesinden şikâyet etti. Avrupa ligleri yayın haklarını elinde bulunduran Exxen'de maçların 1 dakika geriden geldiğini belirten Uluç, Cumburbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Acun'a 'Avrupa maçlarını internetten değil, sahibi olduğun kanallardan ver' diyecek ve dediğini yaptıracak bir tek kişi biliyorum. Kendisi de futboldan gelme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Lütfen Başkan lütfen. Şu Acun'u çağır, ne olur?" diye seslendi.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital medya platformu Exxen'de yayınlanıyor. Platformun yayın kalitesinin kötü olduğu yazan Uluç, "Acun'a milyarlar yetmedi. Şimdi de Avrupa maçlarının yayın hakkını almış. Exxen'e abone olmanız yetmiyor. Bir de 'O paket'e abone olacaksınız. 500 kâğıt daha. Maçları internet üzerinden yayınlıyor. Ben de UEFA resmi sitesinden dakika dakika maçı anlatan ve yorumlayan resmi görevliyi takip ediyorum ya. Fark ettim ki, Exxen maçı bir dakika geriden takip ediyor. İnternet yayını nerelerden dolanıp geliyorsa maçı bir dakika geciktiriyor Exxen. Mesela, Pelkas'ın penaltıyı kaçırdığını ben tabletimde okuduğumda, ekranda Pelkas daha topun başına gelmemişti. Biri 'Penaltı kaçtı galiba' dedi. 'Hıncal Ağbi'nin suratına baksanıza..' Sadece geriden gelse iyi. Ses ve görüntüler bozuk. Ara ara da ekran donuyor. Haftaya gene Avrupa maçlarımız var. Millet gene ızdırap çekecek. Hem D-Smart, hem de Digiturk'te kanalları olan Acun bunları kullanmıyor, milyarlarını artırmak için Exxen'i kullanıyor" dedi.

Maçların internetten değil Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanallarından yayınlanmasını isteyen Uluç, Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Peki en büyük eğlencesi futbol izlemek olan halkı düşünen kim olacak bu ülkede? Futbol Federasyonu mu? Güldürmeyin beni. Spor Bakanı mı? Yetkisi yok.

Acun'a 'Avrupa maçlarını internetten değil, sahibi olduğun kanallardan ver' diyecek ve dediğini yaptıracak bir tek kişi biliyorum. Kendisi de futboldan gelme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..

Ayrıca bu ülkede işlerin en hızlı sonuca bağlanması, ancak Başkan el koyarsa mümkün oluyor, öğrendik artık. Dünyanın başkenti New York'ta dünyaya meydan okuyan, gökleri delen Türkevi, arkasında Erdoğan olmasa bu kadar zamanda biter miydi, sanırsınız? Lütfen Başkan lütfen.. Şu Acun'u çağır, ne olur?"

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