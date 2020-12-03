Hıncal Uluç'tan ÇYDD için "O derneğe artık zerre bırakmam" diyen Bülent Ersoy'a destek: Bunların amacı reklam yapmak, adlarını duyurup tatmin olmak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 10 günden bu yana bütün gazetelerin ve köşe yazarlarının Bülent Ersoy'u linç ettiğini belirterek, "Alışveriş delisi Diva gene ortaya çıktı" havasında, yerden yere vuruldu kadın.. Birkaç gün sonra, kadın gene alışverişe çıktı ve tanesi 40 bin liradan iki kürk aldı.. Gene kıyamet koptu. Kadını yerin dibine sokmayan kalmadı.. "Alışveriş manyağı, doğa düşmanı bir ruhsuz, vicdansız" ilan edildi.. Haberlerini, köşelerini sosyal medyadan topladıkları mesajlarla beslediler.." diye yazdı.

Bülent Ersoy'un 2,5 milyon lira değerindeki 22 kürkünü satıp Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlama kararı sonrasında ÇYDD Başkanı'nın "Biz, o parayı bağış olarak kabul edemeyiz. Kürk satışından gelen gelir, doğaya ihanettir." açıklamalarına yer veren Hıncal Uluç, "Ülke ekonomisi durma noktasında.. Keşke parası olan herkes çıksa da, ihtiyacına değil, parasına göre alışveriş yapsa da, ekonomi dönmeye başlasa.. Böyle zamanda böyle alışveriş yapan kadın alkışlanır, beyler, ağalar, paşalar.. Alkışlanır.. Sırça köşkünde oturup düşünmeden yazanlar!. Size söylüyorum..



Bülent Ersoy "Ben Türkan Hanım'ı çok sevdiğimden, vasiyetimde Çağdaş Yaşam Derneği'ne büyük bir bölüm bırakmıştım. Şimdi o vasiyeti değiştireceğim. O derneğe artık zerre bırakmam" demiş.

Bravo Bülent Hanım.. Çünkü bunların amacı artık çağdaş yaşamı desteklemek falan değil. Kendi kişisel reklamlarını yapmak ve adlarını duyurup tatmin olmak.." ifadelerini kullandı.

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