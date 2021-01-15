Hıncal Uluç'tan "Bizim ayartma yeteneğimiz yok" diyen Emre Belözoğlu'na: Okan'a "Biz gizlice Inter'e imza atalım" dedin

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü, "Güldürme beni Emre Belözoğlu!" başlıklı yazısında, "Bizim ayartma yeteneğimiz yok" diyen Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Uluç, "Okan'a Biz gizlice Inter'e imza atalım dedin" ifadelerini kullandı.

Uluç, "Emre Belözoğlu kardeşimizin, kendisini toplumun en alt sınıfından alıp yetiştiren, dünya çapında futbolcu yaparak toplumun en üst sınıfına çıkmasını sağlayan Galatasaray kulübüne karşı ne bitmez tükenmez bir kini olmalı ki son pozisyonu Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü'nde hâlâ Galatasaray'la uğraşıyor, laf sokmaya, çamur atmaya çabalıyor. Beşiktaşlı Dorukhan'ın transferi konusundaki soruya bakın nasıl cevap vermiş Emre, 'Bizim ayartma yeteneğimiz yok' Galatasaray'a saldırıyor yani" ifadelerini kullandı.

Uluç, Emre Belözoğlu'nun Okan Buruk'un da Inter'e transfer olmasında rol oynadığını söyleyerek şunları dedi:

"Kahkahalarla gülesim geldi. Sende 'Ayartma yeteneği yok' öyle mi, Emre? Sende yok ha? Sayfadaki resmi hatırlıyorsun değil mi Emre? Sen ve Okan Buruk, Inter formasıyla. Galatasaray'dan yetişmiş iki genç futbolcu olarak gittiniz Inter'e. Ama Galatasaray Inter'den beş kuruş transfer parası almadı, sizin için. Neden almadı? Daha doğrusu alamadı? Çünkü Okan'ı hem de Milli Takım kampında sen ayarttın Emre. Okan'a 'Galatasaray'la sözleşmemiz bitiyor. Serbest kalacağız. Inter transfer ücreti olmadan gelirseniz, size daha fazla ödeme yaparız dedi bana. Biz şimdi gizlice Inter'e imza atalım' dedin. Galatasaray'la sözleşmelerinizin bitmesine altı ay kala hem de Inter'e imza attın. Okan'a da attırdın. Böylece Galatasaray'ın size dünyayı bağışlasa kontrat yenilemesi imkânı kalmadı.

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