Hıncal Uluç: Söylesin Sağlık Bakanım, maskeli Şenol Hoca durmadan yayınlattığınız kamu spotlarından daha çok konuşulmaz mıydı?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında maske takmayanlara tepki gösterdi. Vatandaşlara maske taktırmak için ağır para cezalarının uygulanması gerektiğini ya da polislerin sürekli devriye gezmesi gerektiğin görüşünü paylaşan Uluç, Amerika Futbol Liginde takım koçlarına maske takmadıkları gerekçesiyle verilen para cezasını örnek gösterdi. Uluç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Söylesin Sağlık Bakanım.. Milyonların izlediği maçta maskeli Şenol Hoca durmadan yayınlattığınız kamu spotlarından daha çok konuşulmaz, daha etkili olmaz mıydı?" diye seslendi.

Uluç devamında da şunları kaydetti:

O Şenol ki, kuralı koyan devletin maaşlı elemanı..

Bizdeki komik cezanın kimseyi ürkütmediği belli ki, adam hem de polis karakolunun dibinde, herkesin önünde bu kadar pervasız dolaşıyor. Kimse müdahale etmiyor. Kimsenin müdahale etmediğini de herkes görüyor.

2. Görünen polis.. Bin defa yazdım. Uygar ülkelerde polisler halkın aktığı caddelerin kaldırımlarında ve toplandığı meydanlarda devriye gezerler. İnsanlar "Devletin varlığını görürler.." GÖ- RÜR- LER!. Bizde devlet saklanır. Karakollara saklanır.

Onun için o hayvan, o rezil, o iğrenç yaratık öyle pervasız dolaşır ve kurallara uyan ve maske takan uygar insanların gözlerinin içine de nispet yaparak "Gerzek" diyerek bakar.

İstanbul'da kovid kol geziyor. İstanbul salgın artış rekorları kırıyor.. Peki devlet ne yapıyor?. Cezaları korkutucu düzeye yükseltiyor mu?. Hiç değilse herkesin gözü önünde suç işleyen canilere, alçaklara, katillere müdahale ediyor mu?.

Devleti bu kentte temsil eden İstanbul Valisi nerde?. Ne yapar?. Neden müdahale etmez, kovid salgın rekoru kıran kente?

Maske... Mesafe... Temizlik...

Esrarı hâlâ çözülemeyen düşmana karşı tek, ama gerçekten tek silahımız bu üç kelime.

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